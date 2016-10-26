Медведева срочно эвакуировали из зала заседания

Российский премьер Дмитрий Медведев был в срочном порядке эвакуирован из зала в Сколково, в котором проходило заседание форума “Открытые инновации”, вместе с другими участниками мероприятия.

Заседание было прервано сообщением ведущего, который попросил всех участников покинуть помещение в целях безопасности. Все присутствующие направились на улицу. По сообщению “Ленты.ру”, эвакуация происходила по инициативе ФСО в связи с сильным запахом гари, возникшим в помещении, которому предшествовали несколько хлопков.

Как сообщили организаторы заседания, причиной возникновения запаха стало короткое замыкание в проводке. В данный момент к зданию направлена пожарная бригада. В результате происшествия никто не пострадал.

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