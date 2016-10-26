В аэропорту Внуково горит пассажирский самолет

В среду, 26 октября, пассажирский лайнер вспыхнул в московском аэропорту Внуково.

Согласно последней информации, пожар возник в двигателе самолета, который должен был с минуты на минуту взлететь. Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник, экипажу Boeing-737 удалось самостоятельно потушить пламя, которое вспыхнуло в первом двигателе во время третьей попытки запуска.

Выпускающий техник вовремя заметил огонь и незамедлительно дал экипажу команду под названием "Стоп первому двигателю". Впоследствии была применена система пожаротушения.