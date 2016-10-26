Человек потерял сознание в самолете, летевшем из Петербурга в Москву

Накануне днем, 25 октября, на борту самолета, летевшего в Москву из Санкт-Петербурга произошел инцидент.

Самочувствие одного из пассажиров днем во вторник внезапно ухудшилось, вследствие чего он потерял сознание. Согласно данным портала Life, самолет А-330 совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, где заболевшему человеку была экстренно оказана медицинская помощь.

Пассажир почти сразу почувствовал себя значительно лучше и, пообщавшись с медиками, сел на самолет и улетел - на этот раз во Владивосток.