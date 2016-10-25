Тверской школьник упал с крыши многоэтажки

Вечером в понедельник, 24 октября, в Тверской области погиб двенадцатилетний мальчик.

Согласно последней информации, школьник поднялся на крышу девятиэтажного дома со своим приятелем, упал и разбился насмерть. Как сообщает "Российская газета", ссылаясь на региональное следственное управление СК, мальчики пролезли через решетку в подъезде, у которой была дыра в прутьях.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев и свидетелей, а также устанавливают все обстоятельства случившегося. Управляющая компания проверяется на предмет соответствия нормам безопасности.