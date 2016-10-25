Девушка прокатилась на аттракционе в казанском аквапарке и умерла

В понедельник, 24 октября, жительница Нижнего Новгорода прокатилась на аттракционе в казанском аквапарке и умерла.

Выяснилось, что 21-летняя девушка получила билет в аквапарк в качестве подарка на свадьбу. Как сообщает портал ProKazan, новоиспеченная жена запрыгнула в аттракцион "Бочка" и внезпано почувствовала себя плохо. Когда ее вытащил спасатель, она уже начала "синеть".

Согласно последней информации, молодую женщину пытались откачать примерно 40 минут, однако она скончалась. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причину случившегося.