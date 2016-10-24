Пользователи соцсетей узнали в “террористах” своих знакомых

Пользователи социальных сетей из Сахалинской области были взбудоражены появившимися в интернете ориентировками на “группу террористов”, в которых они узнали своих друзей и знакомых.

Согласно ориентировкам, подписанным старшим лейтенантом отдела полиции по Южно-Сахалинску, на остров прибыла группа лиц для ведения террористической деятельности на территории региона. Указывались также имена предполагаемых террористов. Примечательно, что это были имена реально существовавших, но убитых ранее боевиков.

Пользователи социальных сетей узнали в предполагаемых террористах своих знакомых. Ими оказались жители Сахалинской области, имеющие кавказскую внешность и имеющие приводы в полицию. Как выяснилось, ориентировки были распространены в ходе учений. Гражданам, чьи фотографии были использованы, а также другим пользователям были принесены извинения.

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