Мертвая лиса помешала посадке самолета в Шереметьево

В понедельник, 24 октября, в московском аэропорту Шереметьево самолет не смог сесть с первого раза из-за мертвой лисы.

Труп лисы, согласно последней информации, лежал на взлетно-посадочной полосе, вследствие чего воздушному судну пришлось уйти на второй круг. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на представителя аэропорта Шереметьево, факт обнаружения мертвого животного подтверждается.

Уточняется, что самолет, которому не удалось сразу сесть, принадлежал российской компании "Аэрофлот". В результате случившегося никто не пострадал.