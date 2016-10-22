Менеджеру по персоналу подкинули гранату под дверь

Вечером 20 октября сотрудники экстренных служб эвакуировали около 40 граждан, проживающих в одном из столичных жилых домов, из-за гранаты, которая была обнаружена на лестничной площадке.

Граната была найдена рядом с квартирой, в которой проживает менеджер по персоналу автосалона “Пеликан-авто”. 34-летняя женщина рассказала, что по сути в настоящее время выполняет обязанности секретаря гендиректора компании. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что происшествие может быть связано с местом работы женщины.

Как установила экспертиза, граната была не боевой, но содержала достаточное количество пороха, чтобы как минимум напугать, а то и покалечить свою жертву.

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