Журналистка Элла Таранова, сотрудница информагентства "Россия сегодня", не будет освещать в Юрмале конференцию "Балтийский форум": она задержана спецслужбами Латвии для последующего выдворения из страны.

Журналистка сообщила русской службе Би-би-си, что, оказывается, она внесена в "черный список". Об этом журналистка узнала в аэропорту Риги, куда ее доставила пограничная охрана Латвии.

Элла Таранова пояснила, что в список людей, въезд которых в Латвию запрещен, она попала по распоряжению министра внутренних дел Латвии как лицо, представляющее угрозу для безопасности страны.

На территорию Латвии журналистка прибыла на самолете вместе с остальными участниками "Балтийского форума" и прошла паспортный контроль. То, что Таранова должна покинуть страну, стало известно только после заселения в гостиницу.