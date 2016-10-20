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Ученица пензенской кадетской школы покончила с собой

20 октября 2016, 22:59 [ «АН-онлайн» ]

Ученица пензенской кадетской школы покончила с собой
Фото: pixabay.com

Трагический случай подросткового суицида произошел в Пензе. Здесь совершила самоубийство одна из учениц девятого класса кадетской школы. Девочку обнаружили повесившейся в собственном доме.

Как было установлено следствием, девятиклассница находилось дома одна не более сорока минут. В данный момент неизвестно, что стало причиной самоубийства. Рядом с телом девочки была обнаружена записка, в которой она просила никого не винить в ее смерти.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к опросу родственников и знакомых погибшей. Установлено, что она проживала в квартире с матерью и старшей сестрой. Отец девочки погиб несколько лет назад. Знакомые отзываются о погибшей как о человеке, склонном к нестандартному поведению.

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