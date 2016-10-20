Сегодня Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило о том, что пассажирка пыталась свести счеты с жизнью в поезде "Москва - Мурманск" прямо на глазах у других людей.

Неудачная попытка самоубийства была предпринята женщиной еще 18 октября. Согласно данным РИА "Новости", она была экстренно доставлена в реанимацию районной больницы города Волхова Ленинградской области прямо из поезда.

В настоящий момент по факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас не сообщается, как именно и по какой причине женщина решила свести счеты с жизнью. Данных о ее состоянии нет.