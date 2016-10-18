В Татарстане на школьной линейке умер подросток

Следователи управления СК РФ по Татарстану ведут доследственную проверку инцидента в школе села Нурлаты Зеленодольского района, где прямо во время проведения школьной линейки скончался 14-летний школьник.

Сообщается, что во время линейки мальчик потерял сознание и скончался. На место происшествия были незамедлительно вызваны сотрудники скорой помощи, а школьный фельдшер провела все необходимые реанимационные мероприятия. Но вернуть подростка к жизни не удалось.

Следователь по этому делу назначил судебно-медицинскую экспертизу, передает ТАСС. Сотрудники Следственного комитета проводят опрос родителей, друзей и одноклассников скончавшегося школьника, опрашиваются и педагоги.