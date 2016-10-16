В Дагестане оцепили улицу - найден подозрительный предмет

На одной из улиц дагестанского города Хасавюрт обнаружен подозрительный предмет.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили район, в котором была сделана находка, ее изучают специалисты, передает ТАСС данные источника в силовых структурах Дагестана. Уточняется, что подозрительный предмет с проводами, похожий на бомбу, обнаружили на улице Набережная в Хасавюрте.

На место вызваны кинологи и саперы, которые после тщательного обследования объекта подтвердят наличие или отсутствие взрывчатки.

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