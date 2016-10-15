В московском метро пьяный пенсионер попал под поезд

Вечером 15 октября машинист московского метро у станции «Лубянка» вынужден был применить экстренное торможение: на путях он увидел лежащего человека. Поезд затормозить успел, но состав накрыл мужчину…

Для того, чтобы вытащить пассажира, пришлось снять напряжение с контактного рельса и остановить движение на ветке, сообщает "РГ".

Мужчину вытащили из-под вагона полицейские, которые затем и «скорую», ему вызвали. Известно, что мужчина отделался лишь легкими ушибами и растяжением. Сообщается, что пострадавшему 64 года, и он был сильно пьян, оттого и упал на рельсы. В настоящее время прерванное движение на Сокольнической линии метрополитена Москвы входит в обычный график.