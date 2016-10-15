Пять человек погибли в страшной аварии на тюменской трассе

Страшная авария на федеральной трассе под Тюменью стала причиной гибели пяти человек. Еще один пострадавший доставлен в больницу.

Столкновение произошло на трассе, связывающей Тюмень и Ханты-Мансийск. Как стало известно, двигавшиеся по дороге в одном направлении автомобили ВАЗ-2105 и Skoda по неустановленным пока причинам столкнулись. Удар был такой силы, что “Жигули” отбросило на полосу встречного движения. Здесь в него врезался автомобиль “Лада Ларгус”.

При столкновении погибли водитель и пассажир “Жигулей”, а также водитель и два пассажира “Лады”. Еще один пассажир автомобиля “Лада” получил травмы и был доставлен в больницу. Водитель Skoda не пострадал.

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