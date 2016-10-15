В петербургской детской больнице женщина угрожала врачу ключом от автомобиля

В одной из детских больниц Санкт-Петербурга женщина, которая привела дочь на осмотр, устроила скандал и начала угрожать врачу из-за того, что ее ребенку было отказано в госпитализации.

Как сообщает Life, девочку, жаловавшуюся на боль в ухе, в больницу привели родители. Врач осмотрела ребенка и сообщила, что в госпитализации нет необходимости и лечение можно провести в домашних условиях. Поскольку мать девочки продолжала настаивать, врач предложил воспользоваться платными услугами, которые предоставляет больница. Однако такое предложение возмутило женщину.

Схватив ключ от автомобиля, она стала угрожать им, требуя госпитализировать дочь. Врачу удалось убедить семью покинуть кабинет, но, уходя, мать девочки бросила в ее адрес еще несколько угроз. Напуганная таким поведением, врач написала заявление в полицию.

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