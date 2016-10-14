В Омске ребенок был травмирован посыпавшейся с потолка штукатуркой

В одной из квартир жилого дома в Омске годовалый ребенок получил травмы из-за посыпавшейся на него с потолка штукатурки. Ребенку потребовалась госпитализация.

По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за того, что крупный кусок штукатурки сорвался с потолка. В результате ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Врачи отмечают, что в данный момент опасности для жизни ребенка нет.

Правоохранителям в ходе проверки предстоит в том числе оценить, соответствует ли жилое помещение необходимым нормам безопасности, а также выявить должностных лиц, ответственных за своевременный ремонт дома.

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