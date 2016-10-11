Школьница свела счеты с жизнью из-за того, что ей не подарили iPhone

Школьница из Ивановской области наглоталась таблеток и умерла из-за того, что родители не пожелали подарить ей на день рождения новый продукт американской компании Apple - смартфон iPhone 7.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ отметили, что рядом с телом школьницы нашли упаковки из-под таблеток. Труп дочери нашла мать, которая вернулась домой от родственников, передает сегодня РЕН ТВ.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют, был ли отказ дарить модный гаджет iPhone 7 причиной гибели девочки, или она покончила с собой по какой-либо иной причине. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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