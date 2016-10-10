В Подмосковье ликвидируют разлив ртути

Специалисты сектора по ГО и ЧС городской администрации в Сергиевом Посаде ликвидируют разлив ртути возле дома № 28 по Московскому шоссе. Разлив ртути был обнаружен утром 10 октября, место разлива оцеплено.

Начальник сектора по ГО и ЧС местной городской администрации Александр Суворов сообщил СМИ, что ртуть почти не испаряется, так как на улице холодно, поэтому почти не опасна. Жильцов из ближайшего дома эвакуировать не стали, передает «Росбалт».

Объем обнаруженной ртути - около 1 кг. Специалисты выяснили, что ртуть попала во двор дома с ближайшей мусорной площадки, где была найдена разбитая банка с остатками вещества.