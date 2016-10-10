В московском метро пассажир упал с 40-метрового эскалатора

В минувшие выходные молодой человек упал с 40-метрового эскалатора на станции Белорусская московского метрополитена.

Молодой мужчина находился в неадекватном состоянии и скатился кубарем со ступенек. Очевидцы сообщили порталу Life, что юноша, вероятно, был пьян, поскольку вел себя крайне странно. В ходе падения с эскалатора он разбил голову о ступени. Впоследствии врачи диагностировали у него ушибленную рану лба.

В настоящий момент устанавливается точная причина случившегося. Пострадавшему, по словам свидетелей, очень повезло - он мог разбиться насмерть.

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