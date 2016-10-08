В Подмосковье автомобиль въехал в колонну военнослужащих

Восемь российских военнослужащих оказались на больничных койках в результате дорожно-транспортного происшествия. Житель Подмосковья на автомобиле въехал в колонну военных.

Как сообщает Life, в Московской области один из местных жителей въехал в группу военных, будучи за рулем легкового автомобиля. Восемь человек пострадали получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Сообщается, что инцидент произошел на территории военного городка.

В данный момент причины и обстоятельства происшествия неизвестны, они будут установлены в ходе проверки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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