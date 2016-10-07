В Иркутске трамвай отрезал женщине ноги

В Иркутске 7 октября произошла трагедия: под трамвай попала пожилая женщина. Инцидент произошел на пересечении улиц Ленина и Горького. В результате аварии пенсионерка потеряла обе ноги, но выжила.

В настоящее время пожилая женщина потеряла обе ноги и госпитализирована в ближайшую больницу. Врачи говорят, что она находится в крайне тяжелом состоянии, передает портал irk.ru.

Сообщается, что помощь медиков понадобилась и вагоновожатой, что вела трамвай: после увиденного женщина потеряла сознание.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области выяснили, что пострадавшая дама переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. По факту инцидента проводится доследственная проверка, опрашиваются свидетели.