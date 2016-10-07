СМИ: сотрудников Следственного Комитета прослушивали через самовар

ФСБ осуществляла прослушку заподозренных в коррупчии сотрудников Следственного комитета с помощью жучка, который был установлен жучок. Впоследствии полученные таким образом записи стали основой для уголовного дела. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

Полковник Михаил Максименко, в тот момент возглавлявший управление межведомственного взаимодействия СК РФ, и его подчиненные подозревались в получении взяток от криминального авторитета Захария Калашова. Прослушка была установлена в личном кабинете полковника и в его доме в тот период, когда сам он находился на лечении в связи с обострением заболеваний. Примечательно, что один из жучков был встроен в подаренный коллегами электросамовар с надписью "Управление М" - это подразделение по борьбе с коррупцией.

После выписки из больницы Максименко нашел жучки, но решил не трогать их, надеясь, что таким образом он докажет свою непричастность к преступлениям. Тем не менее разговоров, которые были записаны, хватило для того, чтобы завести уголовное дело.

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