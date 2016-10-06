В Новокузнецке школьница умерла на тренировке по баскетболу

В одной из новокузнецких школ в секции по баскетболу произошел трагический случай. 13-летней школьнице стало плохо во время занятия. Спасти девочку не удалось.

Как стало известно, девочка пришла в спортзал на дополнительные занятия по баскетболу. Однако уже в самом начале разминки ей стало плохо, и девочка упала в обморок. Тренер немедленно позвонил в скорую помощь, а пока медики были в пути, сам попытался реанимировать подопечную. Однако ни его действия, ни действия прибывших врачей не увенчались успехом.

В данный момент сотрудники следственных органов проводят проверку по факту случившегося. В настоящее время уже известно, что школьница не страдала какими-либо хроническими заболеваниями.

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