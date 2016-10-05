Видео избиения покупательницы сотрудником «Пятерочки» появилось в сети

В интернете выложена видеозапись конфликта, произошедшего в одном из магазинов торговой сети «Пятерочка» в Сочи.

На видео, опубликованном «РЕН ТВ», сотрудник «Пятерочки» бьет кулаком в лицо покупательнице. Судя по агрессивному настрою мужчины, он мог бы продолжить избиение, если бы его не остановили коллеги.

Что послужило причиной выяснения отношений, переросшего в рукоприкладство, и когда произошел инцидент, пока неизвестно. Стоит отметить, что представители «Пятерочки» не в первый раз замечены в нападении на покупателей. Так, в августе сотрудник московского магазина сети избил мужчину, который украл из супермаркета молочные продукты.

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