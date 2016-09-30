Бывших десантников не бывает: мужчина спас даму от изнасилования

Инцидент произошел 30 сентября в Санкт-Петербурге. За пожилую женщину никто не заступился, когда на нее напал уроженец Киргизии и попытался ее изнасиловать. Происходящее случайно увидел бывший десантник…

Подозреваемый в попытке изнасилования пенсионерки Алайбек Кадиров арестован в суде, он дает показания с помощью переводчика: вообще не знает русского языка.

На свою жертву Кадиров напал прямо около ее дома. Никто из жильцов на крики дамы о помощи даже не реагировал, но в последний момент сцену во дворе увидел жилец соседней многоэтажки Сергей Крылов, бывший десантник. Через пару минут Сергей уже добежал до насильника и скрутил его, вызвал «скорую помощь» и полицию.

Избитую и напуганную даму госпитализировали, а иностранцу предстоит ответить за попытку изнасилования, - пока похоже на то, что он даже не понимает, что натворил.

Бывший десантник может стать претендентом на премию телеканала «НТВ» «Выбор».