В Москве 10 человек ослепли после уколов в известной клинике

В Москве 10 человек потеряли зрение после уколов в известной клинике. Люди, у которых было диагностировано отслоение сетчатки, обратились к офтальмологам в Московский научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца.

Им сделали укол препарата "Авастин". Пациенты после инъекции пожаловались, что совсем ничего не видят. Офтальмологи уверяют, что глаза пострадавших реагируют на свет. Предположительно, в пузырьке с лекарством могла находиться инфекция. Ослепших пациентов начали обследовать, передает "Лайф".

Отметим, что стоимость одного укола "Авастина" - 10 тысяч рублей. Этот препарат - аналог другого лекарства, за один укол которого платят 50 тысяч рублей.

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