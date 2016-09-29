Самолет Криштиану Роналду потерпел крушение

Частный самолёт нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Барселоны Эль-Прат. Сообщается, что причиной аварии стала поломка шасси.

Известно, что самого Роналду на борту самолета не было, а из тех, кто был, никто не пострадал, передает rt.com. Воздушное судно при этом получило серьезные повреждения.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду купил самолёт у американской компании Gulfstream за €19 млн в начале этого года. Самолет способен перевозить до десяти пассажиров. В салоне есть отдельные ванные комнаты для пассажиров и членов экипажа, телефон, доступ к интернету, электрическая плита и холодильник для напитков.