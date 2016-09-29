Ученики московской школы подозреваются в избиении иракской беженки

Родители 14-летней девочки написали заявление в полицию на учеников одной из столичных школ, утверждая, что их дочь подверглась избиению. По словам родителей, школьники травят девочку из-за того, что она является беженкой из Ирака.

Семья школьницы требует, чтобы виновник инцидента понес наказание, сообщает Life. Однако сам мальчик своей вины не признает, утверждая, что девочка сама провоцирует конфликты своим задиристым поведением. Он рассказал, что причиной инцидента послужила съемка на мобильный телефон, которую школьница вела без разрешения одноклассников. По его словам, он только взял девочку за руку, требуя, чтобы она выключила камеру.

Отец мальчика утверждает, что школьницу перевели в класс его сына из-за другого конфликта.

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