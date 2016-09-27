В Петербурге парень в наушниках не услышал поезд

В Петербурге на пешеходном переходе у железнодорожной станции Новая Деревня поезд насмерть сбил парня, который слушал музыку в наушниках. Эксперты подтвердили: пешеход просто не услышал поезда из-за музыки.

Пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО Санкт-Петербурга сообщает, что трагедия произошла около семи утра на пешеходном переходе через железную дорогу. Мужчина был на путях, но не обратил внимания ни на красный сигнал светофора, ни на звуковое оповещение, ни на саму стремительно приближающуюся электричку.

Машинист успел включить экстренное торможение и подал громкий гудок, но парень в наушниках ничего не услышал. Сообщается, что смертельные ранения получил житель ближнего зарубежья, ему был 21 год.