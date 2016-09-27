Третье за две недели сообщение о минировании в Киеве всех магазинов фабрики «Рошен», принадлежащей президенту Порошенко, поступило в правоохранительные органы. Они временно закрыты для проверки угрозы.

На местах работают полиция, сапёры, пожарные и кинологи. Как сообщают СМИ, письма с предупреждением о взрыве поступают с сервиса «Яндекс» якобы из России. Такие же угрозы поступали несколько раз прошлой осенью и три уже нынешней. Личность «террориста» не установлена, однако его активность именно в межсезонье, возможно, намекает на его психическое нездоровье.

20 мая Пётр Порошенко передал 85% акций «Рошен» в управление компании Rothschild Trust. Однако продать их, как обещал президент Украины своим избирателям, якобы не удалось из-за отсутствия желающих приобрести.

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