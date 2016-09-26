В Твери инвалид поджег свою квартиру, потому что ему надоело жить одному

Два человека пострадали в результате пожара в одной из квартир многоэтажного дома в Твери. Пожарным пришлось также эвакуировать семью, проживающую этажом выше - молодого мужчину и грудного младенца.

Как сообщают очевидцы, в квартире, в которой возник пожар, проживает 89-летний инвалид-колясочник. Утром его навещала дочь, с которой у пенсионера завязалась ссора. Мужчина грозился поджечь квартиру, потому что не желает больше жить в одиночестве. По версии следствия, вечером он решил осуществить свои угрозы.

Пенсионер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Еще один человек получил отравление угарным газом.

Читайте также: