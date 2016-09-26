В центре Будапешта на площади Октогон в минувшее воскресенье прогремел взрыв. По свидетельству очевидцев, взрывная волна была такой мощной, что ощущалась на расстоянии 200 м. Ранено два полицейских.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что взрыв прогремел на первом этаже здания на пересечении улицы Кирали и бульвара Тереза, в котором находился магазин. После взрыва площадь Октогон и прилегающие к ней улицы были оцеплены полицией, а жителей соседних домов эвакуировали. По предварительной версии причиной взрыва могла стать утечка газа. Полиция Будапешта расследует обстоятельства инцидента, а жители столицы Венгрии размещают в социальных сетях видеозаписи взрыва.