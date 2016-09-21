Дочь иркутского депутата, осужденная за пьяное ДТП, жертвами которого стали два человека, провела в колонии лишь несколько месяцев и получила отсрочку. В настоящее время молодая женщина переехала в другой регион.

Дочь депутата городской думы Иркутска Юлия Киселева была осуждена на четыре года. Суд признал ее виновной в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В ночь на 27 июля 2015 года женщина, управлявшая автомобилем Mercedes, врезалась в стоявший на запрещающий сигнал светофора внедорожник Toyota Highlander, который после удара столкнулся с двумя другими автомашинами. В результате ДТП погибли начальник отдела угрозыска отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску Альберт Соколов и бизнесмен Денис Матвеев.

На момент происшествия ребенку Киселевой было четыре года. Об отсрочке наказания из-за малолетнего ребенка, до исполнения девочке 14 лет, ходатайствовали ее адвокаты по месту отбывания наказания Киселевой в Тайшетской колонии-поселении № 22.

В июле Тайшетский городской суд отпустил депутатскую дочь на волю, поддержав ходатайство защиты. После освобождения молодую женщину поставили на учёт в уголовно-исполнительную инспекцию управления ФСИН в Иркутске, где она жила. И вскоре виновница пьяного ДТП переехала в другой регион, уведомив правоохранителей.

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