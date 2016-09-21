В столице Урала учитель истории подрался с учеником

На днях в екатеринбургской школе №83 молодой учитель истории подрался с учеником прямо на уроке. Видео происшествия одноклассники ученика Данила выложили в интернет.



На записи видно, что мальчик стоит посередине класса во время урока. Учитель требует, чтобы тот сел на место, но мальчик отказывается. В руках у учителя портфель. Мальчик пытается отобрать у учителя свой портфель, выхватывает оттуда дневник. Между учеником и учителем начинается потасовка. Учитель заламывает мальчика и отбирает дневник. В это время в конфликт вмешивается классный руководитель. Она пытается успокоить ученика и говорит, что дневник ему вернут.



Видео происшествия одноклассники Данила, дерущегося мальчика, выложили в Сеть. Теперь инцидент стал достоянием широкого круга общественности. В школе конфликт комментировать отказываются. Известно, что учитель истории работает в школе меньше месяца. Данил теперь заявляет, что сам виноват в инциденте, и говорит, что первый толкнул учителя.



По одной из версий, конфликт начался довольно банально. Мальчик был не готов к уроку, и учитель потребовал у него дневник, чтобы «влепить» соответствующую оценку. Тот отказался давать дневник учителю, в результате чего и вспыхнул конфликт.