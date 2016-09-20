В Москве спасли запертого в автомобиле годовалого ребенка

Столичные спасатели вызволили годовалого ребенка, запертого родителями в автомобиле.

Инцидент произошел сегодня на улице Сокольнический Вал, дом 1Б, на парковке неподалеку от ледового дворца "Сокольники". Как сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы, годовалого ребенка родители оставили в автомобиле марки Subaru.

Сотрудники МЧС вскрыли дверь машины и извлекли спящего малыша, он не пострадал. Отмечается, что родителей ребенка поблизости не было.

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