В Москве мертвую женщину обнаружили в одном из отелей на Тверской улице. На теле потерпевшей, которой было 37 лет, признаков насильственной смерти не найдено.

Женщину без признаков жизни нашли в одном из номеров в гостинице "Интерконтиненталь" в самом центре столицы в понедельник, 19 сентября, сотрудники отеля. В номер гостиницы она поселилась в минувшее воскресенье.

На место происшествия прибыли соответствующие службы. Медики не обнаружили следов насильственной смерти. Уже проводится медицинская экспертиза. Обстоятельства гибели женщины в дорогом отеле устанавливаются.

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