В Абхазии хозяева отеля напали на россиян

Хозяева мини-отеля "Лерес" неподалеку от Пицунды в Абхазии устроили погоню за россиянами и избили главу семейства, который защищал жену и ребенка. Администратор отеля поведал свою версию произошедшего.

Молодой человек и его жена проживали в мини-отеле "Лерес" неподалеку от Пицунды, где у них произошел конфликт с хозяевами заведения. Сын хозяина гостиницы дошел до матерных выражений и приглашения "пойдем выйдем". При этом подошла абхазская подмога. Российская семья после этого решила покинуть столь "гостеприимный" отель. Их согласилась подвезти семья из Тольятти. Но отдыхающих нагнали около границы, когда машина с двумя семьями и малолетним ребенком встала в пробке.

Окружающие не торопились разнимать дерущихся, даже когда конфликт переместился к посту ДПС.

У россиянина сотрясение мозга, серьезные травмы головы, рассеченный нос и ушибы.

Сайту телеканала "Звезда" удалось связаться с администратором отеля Эсмой, которая рассказала свою версию произошедшего. Она поведала, что от пары было много претензий, вплоть до недовольства количеством кастрюль на кухне. По словам женщины, молодой человек первым напал на хозяина отеля, а супруга это снимать на видео, как остальные события, не стала.

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