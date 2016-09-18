В США мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

По меньшей мере, восемь человек получили ранения при нападении неизвестного мужчины с ножом в торговом центре города Сент-Клауд (штат Миннесота, США). Сообщается, что нападающий был застрелен полицией.

Местные СМИ узнали от полиции, что перед тем как напасть, мужчина узнавал у жертв, являются ли они мусульманами и упоминал имя Аллаха во время нападений. При этом полиция штата не склонна считать произошедшее террористической атакой. Известно, что семеро из госпитализированных после нападения уже выписаны из больницы, ведется следствие, передает РИА Новости. В полиции сообщили, что нападавший на людей был одет в униформу частного охранного предприятия.