Крупное ДТП в Ростове, есть жертвы и пострадавшие

В Ростове-на-Дону страшное ДТП произошло в субботу вечером. В результате столкновения пассажирского микроавтобуса Hyundai County МТ, выполнявшего маршрут №164 Мега — Александровка — Зоопарк, и легкового автомобиля Mitsubishi Galant, один человек погиб и пострадали 20 человек.

По данным регионального управления МЧС, сообщение об аварии получено в 20:45. Маршрутка и легковушка столкнулись на улице Вересаева.

На место ДТП прибыли бригады "Скорой помощи", сотрудники ГИБДД, спасатели. Один человек скончался на месте аварии. 10 человек были госпитализированы. Десяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

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