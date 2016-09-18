Пользователи социальных сетей публикуют кадры с места взрыва на Манхэттене в центре Нью-Йорка. В результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадало 25 человек, сообщает местная пожарная охрана.

Последствия взрыва подтверждают официальные органы и спасательные службы Нью-Йорка: ранено 25 гражданских лиц по адресу дом 133, Западная 23-я улица в Челси. Сообщается, что в настоящее время угрозы для жизни раненых нет, всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее в штате Нью-Джерси (США) также взорвалась бомба, но тогда по счастливой случайности, никто не пострадал. Позднее полиция обнаружила неподалеку еще несколько взрывных устройств, которые не сработали.