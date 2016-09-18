В Ленинградской области в минувшую субботу пожилая женщина погибла пол колесами скоростного поезда "Сапсан".

Северо-Западного управлении на транспорте Следственного комитета России проводят доследственную проверку, устанавливают обстоятельства инцидента. По данным следствия, поезд "Сапсан" насмерть сбил женщину 1942 года рождения в районе станции "Трубниково" в Тосненском районе Ленинградской области. Женщина пенсионного возраста умерла в результате полученных травм. Тело погибшей обнаружили на железнодорожной платформе.

Об этом сообщило Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

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