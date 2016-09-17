В Екатеринбурге произошло массовое отравление курсантов МВД

Около сотни курсантов екатеринбургского института МВД получили пищевое отравление, из них двадцать одного человека пришлось госпитализировать.

Первоначально в инфекционное отделение местной больницы были доставлены девятнадцать курсантов с похожими симптомами. Молодые люди жаловались на резь в желудке, рвоту и недомогание. В общей сложности к медикам обратились за помощью сто один человек. Врачи оценивают состояние госпитализированных как среднетяжелое.

В данный момент источник отравления неизвестен. Роспотребнадзор совместно с сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета уже начали проверку.

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