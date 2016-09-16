В Чите женщина на BMW сбила трех мотоциклистов и скрылась с места ДТП

В Чите сегодня произошла авария с участием автомобиля BMW-530 и трех мотоциклов, в результате чего три человека попали в больницу. ДТП случилось на перекрестке Угданской улицы и улицы Бутина.

BMW, управляемый женщиной, не уступил дорогу трем байкерам и, протаранив их, исчез с места аварии. Мотоциклисты госпитализированы. Автоледи ищет полиция. (ВИДЕО)

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