Уголовное дело Вари Карауловой дошло до суда

Дело студентки МГУ Варвары Карауловой (девушка сменила имя и стала Александрой Ивановой), которую обвиняют в связях с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство", передано в суд.

Об этом в пятницу, 16 сентября, РИА Новости сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, и материалы переданы в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу", — рассказал юрист.

Напомним, 23 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил на два месяца срок содержания под стражей Александрры Ивановой. 19-летнюю студентку арестовали 28 октября 2015 года. К тому времени стало известно, что Варвара Караулова сменила имя и фамилию и стала Александрой Ивановой.