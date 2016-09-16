В Москве на серой ветке метро произошел сбой

Сегодня утром поезда на Серпуховской линии Московского метрополитена ходят с увеличенным интервалом.

Известно, что на станции "Цветной бульвар" произошло задымление. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на собственный источник.

Задымление было под одним из вагонов прибывшего состава. Пассажиров высадили на перрон, состав был отбуксирован в депо, уточняет РИА Новости.

В социальных сетях пользователи сообщают, что возле станции метро находится большое количество пожарных машин.

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