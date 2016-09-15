Собака загрызла свою пожилую хозяйку в Якутии

В Якутии в минувшую среду случилось страшное происшествие: собака загрызла насмерть свою 79-летнюю хозяйку.

Тело женщины с рваными ранами на голове и теле было обнаружено в ее частном доме. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы СУ СК по республике, труп пенсионерки нашли родственники, которые приехали ее навестить. Установлено, что пожилая женщина проживала одна и имела крупную собаку, которая, вероятно, и напала на нее.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будут установлены все обстоятельства трагедии. После проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также:

В Мордовии женщину растерзала свора собак

Собака загрызла трехлетнего мальчика в Псковской области



