В Сунтарском районе Якутии бурый медведь задрал геолога

В Якутии бурый медведь напал на группу геологов на территории особо охраняемой природной зоны "Очума" в Сунтарском районе и задрал одного мужчину. О судьбе геолога на данный момент ничего неизвестно.

Хищник напал на геолога из АК "АЛРОСА" около 23 часов в понедельник, 12 сентября. Члены экспедиции услышали призывы о помощи. Геологи вышли на улицу, но в темноте увидели только силуэт медведя и обнаружили следы крови. На следующий день утром работники АК "АЛРОСА" по спутниковому телефону сообщили о нападении зверя в оперативные службы. Геологи подчеркнули, что не смогли найти пропавшего коллегу.

На место происшествия в "Очуму" выехала следственная группа МВД и Следственного комитета.

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