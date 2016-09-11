Крушение потерпел одномоторный легкий самолет, точнее, дельталет (крыло и мотор). Авария произошла в коттеджном поселке в Дмитровском районе Подмосковья. Дельталет пробил крышу одного из коттеджей.

Как передает РИА Новости, крушение воздушного судна произошло в элитном поселке SmartVille. Сообщается, что в аварии погиб пилот дельталета. Известно также, что крыша здания, куда пришлось падение машины, - порядка двух квадратных метров.

Причину крушения выясняет полиция, ведется проверка обстоятельств случившегося. Летать над жилыми домами дельталетам не положено, почему пилот нарушил правила и изменил курс, еще предстоит выяснить полиции.