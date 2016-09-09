В Саратовской области в реку перевернулись восемь вагонов с зерном

В районе саратовской железнодорожной станции Жерновка обрушился мост, по которому в тот момент двигался поезд с зерном. В результате восемь из шестнадцати вагонов сошли с рельсов и опрокинулись в реку Березовка.

Как стало известно, инцидент не повлек за собой человеческие жертвы. В данный момент на месте случившегося работают сотрудники МЧС. Сообщается об отсутствии угрозы экологической безопасности, причины инцидента устанавливаются.

Пресс-служба РЖД сообщила, что инцидент не повлечет задержки других поездов. В данный момент сотрудниками транспортной прокуратуры проводится проверка.

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